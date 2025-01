Fortaleza anuncia contratação do zagueiro Gastón Ávila, ex-Ajax

Oficializado. O Fortaleza anunciou a contratação do zagueiro argentino Gastón Ávila, que atuava no Ajax, da Holanda. O jogador vem através de um empréstimo de um ano, com opção de compra. Com 23 anos, o defensor é tido como muito promissor e tem alto valor de mercado. Em 2023, o Ajax-HOL desembolsou € 12 milhões (aproximadamente R$ 70 milhões na época) para a contração junto ao Royal Antwerp-BEL, em contrato até 2028. O atleta foi revelado pelo Boca Juniors-ARG e passou também pelo Rosário Central-ARG.

No último dia 14 de janeiro, o Diário do Nordeste apurou que o time do Pici já havia fechado com o jogador, restando apenas o anúncio oficial, que aconteceu na manhã deste sábado (18). O clube usou as redes sociais para fazer a publicação.

CONCORRÊNCIA PELO ZAGUEIRO

O Fortaleza precisou superar a concorrência do Talleres/ARG, para acertar a contratação do zagueiro Gastón Ávila, que será emprestado pelo Ajax ao Leão. O Ajax optou por emprestá-lo ao Fortaleza. A equipe cearense acertou um empréstimo com duração de uma temporada, com opção de compra ao final do período.