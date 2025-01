Negociando com o Botafogo, David Ricardo fica fora da estreia do Ceará; veja escalação

O Ceará terá um desfalque importante em sua estreia na temporada 2025, contra o Tirol, neste sábado (18), pelo Campeonato Cearense 2025. O zagueiro David Ricardo, que negocia com o Botafogo, não foi relacionado pelo técnico Léo Condé para o jogo.

Em comunicado à imprensa, o Ceará explicou a ausência de David Ricardo. “Liberado no começo da semana para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho em Teresina/PI, participou de apenas uma das cinco atividades de preparação dos últimos dias”, disse.

O Diário do Nordeste apurou que David Ricardo ainda não está fechado com o Botafogo, apesar de ter negociações em andamento com a equipe carioca. O Vovô e o Botafogo ainda conversam para chegar a um consenso quanto à forma de pagamento do negócio.

Sem David Ricardo, Léo Condé definiu a seguinte equipe para o jogo de 16h30 contra o Tirol: Keiller; Rafael Ramos, Marllon, Ramon Menezes e Nicolas; Richardson, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Aylon.

Bruno Tubarão, em fase final de transição, e João Victor, também em fase final de transição, são os outros dois desfalques do Ceará para a partida. Lourenço, que havia ficado de fora do treino aberto, está no banco de reservas.