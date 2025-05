Arena Castelão precisará de ajustes para receber jogo de abertura da Copa do Mundo Feminina

"Estamos honrados em fazer parte desse evento. Vamos fazer os ajustes necessários para a realização da Copa. Estamos alinhados com a Fifa, que vem com o intuito de utilizar o máximo possível da estrutura já existente do estado, para que tenhamos o impacto financeiro mínimo possível. Estamos colocando todas as instalações dentro do perímetro do estádio à disposição da FIFA. O Ceará tem o objetivo de ser a melhor sede da Copa do Mundo de 2027", destacou.