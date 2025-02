Expectativas das contratações de 2025 | Jogada do Leão #02

Focado nas competições de 2025, o Fortaleza apostou em contratações de renome para a temporada deste ano, como David Luiz e Pol Fernandéz. A experiência e conquista de títulos dos nomes contratados também foi ponderada, para que o Leão alcance o objetivo de conquistar um título expressivo na história do clube. Outra aposta do Tricolor são nos atletas oriundos da base, cravando o Laion como um clube formador.

O segundo episódio do Jogada do Leão, que tem apresentação de Fernanda Alves, conta com as participações das influenciadoras Sabrine Araújo e Izabelle Machado.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Spotify.

Assista ao episódio: