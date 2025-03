Tiago Zorro elogia elenco do Ferroviário após empate com o Fortaleza e diz que Ciel não preocupa

O técnico do Ferroviário, Tiago Zorro elogiou seu grupo de jogadores após o empate em 0 a 0 com o Fortaleza, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense no último sábado no PV.

Ele afirmou que o plano de jogo foi cumprido, em levar a decisão para a partida de volta

"O jogo foi positivo. Aconteceu o que nós queriamos, que era levar a decisão só para um jogo, embora agora seja na casa do Fortaleza. Dentro daquilo que se passou o resultado é justo, foi merecido, nossos jogadores trabalharam muito, envolvidos nesta série de jogos que é um inferno. Há uma evolução e temos potencializado jogadores. Estamos muito melhores do que no início da temporada em janeiro. Tiago Zorro Técnico do Ferroviário

Legenda: Tiago Zorro disse que Ciel não preocupa para o próximo jogo do Ferroviário Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Não preocupa

O atacante Ciel deixou o campo com dores na panturrilha, lesão que o tirou de muitos jogos no início da temporada. O técnico disse que ele não preocupa.

"O Ciel sentiu a panturrilha, nada de grave e certamente está apto para o proximo jogo".

O próximo jogo do Ferroviário é contra o mesmo Fortaleza, no dia 5, às 19 horas, no Castelão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Despistou

O treinador despistou sobre os jogadores que utilizará, já que no dia 8, terá o jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense contra o Leão.

"O jogo de quarta-feira é uma outra competição. Não há time titular e reserva para mim. Alguns jogadores menos minutos deram a boas respostas, em jogos contra Vitória e Sport. Vamos ver, vamos analisar e perceber como os jogadores vão estar no próximo treino e tomar as nossas decisões".