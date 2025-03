Após emprestar promessa da base, Fortaleza contrata 'pacotão' de jogadores para categorias Sub-17 e Sub-20

O Fortaleza acertou a contratação de reforços para as suas categorias de base, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20. O Diário do Nordeste apurou a lista que conta com atletas captados da Copa São Paulo de Futebol Júnior, dos Campeonatos Brasileiros de base e até mesmo do futebol internacional.

A chegada dos reforços acontece no momento em que o time emprestou uma das principais promessas da sua categoria de base. O volante Kauan irá jogar no Atlético-GO. O atleta de 19 anos vai defender o Dragão até o fim de 2025. A ida de Kauan para o Atlético-GO visa dar minutagem ao jovem jogador, que é visto como uma joia no Pici, mas disputa espaço no setor mais concorrido do elenco leonino. No ano passado, ele disputou 20 partidas pelo time principal do Fortaleza e fez um gol em um Clássico-Rei.

O goleiro Cássio Acosta, titular e capitão do Grêmio Sub-20, e o lateral-esquerdo Kauan Richard, que atuou com frequência no profissional do Ituano, muitas vezes sendo titular, são os destaques dessa lista.

Cássio chega em definitivo ao Tricolor do Pici. O goleiro nascido em 2005 tem passagens pelos rivais Internacional e Grêmio, além de acumular convocações para a Seleção Brasileira de base. Cássio foi liberado nos seus últimos dois clubes com a justificativa de ser baixo para a posição, tendo 1,85m. Apesar disso, sempre se destacou pela sua qualidade técnica e liderança por onde passou.



Legenda: Cássio Acosta foi capitão e goleiro titular do Grêmio Sub-20 Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

Já Kauan Richard chega por empréstimo até o final de 2025, tendo opção de compra com valores já estabelecidos em contrato. O jovem de 20 anos tem passagem pelo Corinthians, mas fez a maior parte da sua base no Ituano. Na equipe do interior paulista, Kauan começou a atuar no profissional ainda com 18 anos, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023 e 2024, além do Campeonato Paulista.



Legenda: Kauan Richard atua no profissional do Ituano desde 2023 Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

Confira as demais contratações do Fortaleza para a base



Sub-20

- Karele: zagueiro de 19 anos (2005) vindo do Grêmio e com passagem pelo Juazeiro/CE. O atleta chega em definitivo com contrato até 31 de agosto de 2026

Legenda: Karele é cearense e retorna ao seu estado natal após longa passagem no Grêmio Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

- Dimas Filho: meia/volante de 20 anos (2005) vindo do Coimbra/MG, com passagens no Avaí e no Corinthians. O atleta chega por empréstimo com cláusula de compra mediante à performance

Legenda: Dimas Filho disputou a última Copinha pelo Coimbra Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

- Henrique Cerri: centroavante de 19 anos (2005) vindo do Linense/SP e com passagem longa no Goiás. O atleta chega com contrato em definitivo até julho de 2026

Legenda: Henrique Cerri é um centroavante canhoto que fez quase toda a sua base no Goiás e jogou a última Copinha pela Linense/SP Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

- ⁠Ricardo Marin: meia de 19 anos (2005) vindo do Alcanenense, de Portugal, com passagem no Novo Hamburgo/RS, Inter de Bebedouro/SP e União Suzano/SP. O atleta chega em definitivo

Legenda: Ricardo Marin atuou em várias partidas no profissional no futebol português Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

- César Augusto: goleiro de 19 anos (2006) vindo do Palmeiras. César foi campeão do Sul-Americano Sub-17 de 2023 pela Seleção Brasileira. O atleta chega em definitivo

Legenda: César Augusto foi campeão Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

- João Vitor da Rosa: zagueiro/lateral direito de 20 anos (2005) vindo do Ypiranga/RS. João já integrou o elenco profissional do time gaúcho. O atleta chega em definitivo

Legenda: João Vitor já atuou pelo elenco profissional do Ypiranga/RS Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

- Iuri Carvalho: atacante de 18 anos (2007) vindo do São Bernardo/SP e com passagem no Santos e na Portuguesa Santista/SP. O atleta chega por empréstimo

Legenda: Mesmo sendo o primeiro ano de Sub-20, Iuri se destacou na Copinha pelo São Bernardo/SP Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

- Michael Fashanu: centroavante de 19 anos (2005) vindo do futebol amador da Nigéria. Fash, como é chamado, foi captado na Copa Trivella edição Nigéria, competição que teve incentivo do Fortaleza. O atleta chega com contrato de 1 ano, tendo cláusula de renovação por mais 2 anos (O jogador ainda está em processo burocrático para conseguir o visto de trabalho, o que pode modificar a operação)

Legenda: Michael Fashanu foi captado na Copa Trivella edição Nigéria Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

- Yago Moreira: meia de 19 anos (2006) vindo da Votuporanguense/SP e com passagem no Tanabi/SP. O atleta chega por empréstimo

Legenda: Yago Moreira chega ao Fortaleza após se destacar na Copinha de 2025 Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

- Bruno Branco: atacante de 19 anos (2005) vindo do Acadêmico de Viseu, de Portugal, e com passagem pelo Barra/SC. O atleta chega por empréstimo até 31 de dezembro de 2025 com opção de compra

Legenda: Bruno Branco chega do futebol português por empréstimo Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

Sub-17

- Dieguinho: lateral-direito de 16 anos (2008) vindo do Santa Cruz. O atleta chega em definitivo

- Carlos Arão: goleiro de 16 anos (2008) vindo do Fluminense e com passagens pelo Atlético/CE e pelo próprio Fortaleza. O atleta tem vínculo não profissional

- Carlos Eduardo: atacante de 16 anos (2008) vindo do Votuporanguense. O atleta chega por empréstimo

- Júlio Chiotti: meia de 16 anos (2008) vindo do Aster e com passagem no São Paulo. O atleta chega por empréstimo

- Murilo Botelho: atacante de 16 anos (2008) vindo do União Rondonópolis/MT e com passagem pelo Botafogo. O atleta tem vínculo não profissional

- Genilson: meio-campista de 16 anos (2008) vindo do Náutico e com passagens no Avaí e no Retrô/PE. O atleta chega em definitivo

- Juan Levy: lateral-esquerdo de 15 anos (2009) vindo do Flamengo e com passagem no Ceará.

- David Riquelme: lateral-direito vindo do São Paulo.

- ⁠Alessandro: meia de 16 anos (2008) vindo do Estrela de Março/BA. O atleta chega em definitivo

- ⁠Nicolas Levi: atacante de 16 anos (2009) vindo do Ceará e com passagem no São Paulo/SP

- Edward: zagueiro de 15 anos (2009) vindo do Dourados/MS e com passagem no Água Santa/SP. O atleta tem vínculo não profissional

- Kaio da Silva: defensor de 16 anos (2008) vindo do Atlético Goianiense e com passagem no ABC. O atleta chega por empréstimo

- Felipe Meirelles: meia de 16 anos (2008) vindo do Cruzeiro. O atleta chega em definitivo

- Enzo Richard: meia de 16 anos (2008) vindo do Desportivo Brasil/SP e já teve passagem pelo Fortaleza. O atleta chega por empréstimo

- Ricardo Schultz: goleiro de 17 anos (2008) vindo do Grêmio