Jogo entre Brasil e Haiti será transmitido no São João de Maracanaú

Exibição ocorrerá direto da cidade cenográfica montada no Parque de Eventos de Maracanaú

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 19:31 (Atualizado às 19:34)
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Legenda: Antes do jogo haverá shows de esquenta no Palco Cultural
Foto: Divulgação/São João de Maracanaú
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O Brasil volta a campo pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19), no segundo jogo da fase de grupos, e encara o Haiti. O jogo terá transmissão gratuita na cidade cenográfica do São João de Maracanaú e o esquenta começa três horas antes.

Haverá shows musicais a partir das 18h30, com Luiz Fidelis como grande destaque. Às 21h30 a bola rola e os telões de LED da cidade cenográfica exibem a transmissão da TV Verdes Mares. Tudo ocorrerá no palco cultural e na praça de alimentação. Não haverá evento no palco principal.

A entrada é franca e o torcedor pode acompanhar o jogo à caráter, com a camisa da seleção brasileira. É o segundo jogo do Brasil que será exibido diretamente do Parque de Eventos de Maracanaú, que abriga o Maior São João do Planeta.

Após empatar com o Marrocos na estreia, pelo placar de 1 a 1, o Brasil precisa vencer o Haiti para encaminhar classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo.

Serviço 

Data: Sexta, 18 de junho
Local: Arena de shows do São João de Maracanaú (Parque de Eventos do Município)
18h – Abertura dos Portões
18h30 – Início dos Shows
21h30 – Transmissão de Brasil x Haiti

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Esportes Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/seleção brasileira

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Imagem da notícia Jogo entre Brasil e Haiti será transmitido no São João de Maracanaú
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Jogo entre Brasil e Haiti será transmitido no São João de Maracanaú

Exibição ocorrerá direto da cidade cenográfica montada no Parque de Eventos de Maracanaú

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