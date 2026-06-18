Jogo entre Brasil e Haiti será transmitido no São João de Maracanaú

O Brasil volta a campo pela Copa do Mundo nesta sexta-feira (19), no segundo jogo da fase de grupos, e encara o Haiti. O jogo terá transmissão gratuita na cidade cenográfica do São João de Maracanaú e o esquenta começa três horas antes.
Haverá shows musicais a partir das 18h30, com Luiz Fidelis como grande destaque. Às 21h30 a bola rola e os telões de LED da cidade cenográfica exibem a transmissão da TV Verdes Mares. Tudo ocorrerá no palco cultural e na praça de alimentação. Não haverá evento no palco principal.
A entrada é franca e o torcedor pode acompanhar o jogo à caráter, com a camisa da seleção brasileira. É o segundo jogo do Brasil que será exibido diretamente do Parque de Eventos de Maracanaú, que abriga o Maior São João do Planeta.
Após empatar com o Marrocos na estreia, pelo placar de 1 a 1, o Brasil precisa vencer o Haiti para encaminhar classificação para os 16 avos de final da Copa do Mundo.
Serviço
Data: Sexta, 18 de junho
Local: Arena de shows do São João de Maracanaú (Parque de Eventos do Município)
18h – Abertura dos Portões
18h30 – Início dos Shows
21h30 – Transmissão de Brasil x Haiti