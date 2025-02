Fortaleza acerta empréstimo de Kauan ao Atlético-GO

O Fortaleza vai emprestar o volante Kauan ao Atlético-GO. O atleta de 19 anos vai defender o Dragão até o fim de 2025. Ele deve se transferir para Goiânia nos próximos dias.

A ida de Kauan para o Atlético-GO visa dar minutagem ao jovem jogador, que é visto como uma joia no Pici, mas disputa espaço na o setor mais concorrido do elenco leonino. No ano passado ele disputou 20 partidas pelo time principal do Fortaleza e fez um gol em um Clássico-Rei.

Neste temporada Kauan não foi relacionado para nenhuma partida do Fortaleza, mas porque estava com a seleção brasileira Sub-20, com a qual foi campeão sul-americano. Ele retornou antes da partida contra o Vitória, a última do Tricolor, mas ficou de fora por não ter feito a preparação com o restante do elenco.

O volante tem contrato com o Fortaleza até junho de 2028. Ele está no Pici desde 2023, quando foi captado da base do Goiás. A oficialização do empréstimo acontecerá nos próximos dias.