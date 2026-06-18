Diante da torcida, Canadá vence a primeira partida da Copa do Mundo de sua história

Os Rouges golearam o Catar por 6x0 e se aproximaram na classificação para a 2ª Fase da Copa

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 21:11 (Atualizado às 21:14)
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Legenda: O Canadá goleou o Catar e conquistou sua 1ª vitória em Copas do Mundo
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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Acabou a espera! O Canadá, um dos anfitriões da Copa do Mundo 2026, venceu sua primeira partida da história dos mundiais. E foi em grande estilo, diante da torcida em Vancouver, ao golear o Catar por 6x0.

Foi a primeira vitória após 7 partidas de Copa do Mundo. Até vencer na noite desta quinta-feira (18), eram seis derrotas e um empate.

Eram 6 derrotas seguidas, nas Copas de 1986 e 2022, e o empate já nesta Copa do de 2026.

Retrospecto ruim quebrado

Em 1986, no México, perdeu para França, Hungria e União Soviética.

Em 2020, no Catar, voltou a perder as 3 partidas da fase de Grupos: Bélgica, Croácia e Marrocos.

O primeiro ponto foi conquistado contra a Bósnia no empate em 1x1 na fase de Grupos de 2026, quando é sede, e finalmente chegou a 1ª vitória dos Canucks, com a goleada de 6x0.

Sonhando com a 2ª Fase

O próximo passo dos canadenses é passar de fase pela 1ª vez em sua história. Com 4 pontos no Grupo B, lidera a chave, à frente da Suíça no saldo de gols.

Na 3ª e última rodada, as duas se enfrentam e um empate classifica as duas seleções, já que Bósnia e Catar se enfrentam e tem apenas um ponto. Um empate dará a liderança da chave ao Canadá.

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