Diante da torcida, Canadá vence a primeira partida da Copa do Mundo de sua história

Acabou a espera! O Canadá, um dos anfitriões da Copa do Mundo 2026, venceu sua primeira partida da história dos mundiais. E foi em grande estilo, diante da torcida em Vancouver, ao golear o Catar por 6x0.

Foi a primeira vitória após 7 partidas de Copa do Mundo. Até vencer na noite desta quinta-feira (18), eram seis derrotas e um empate.

Eram 6 derrotas seguidas, nas Copas de 1986 e 2022, e o empate já nesta Copa do de 2026.

Retrospecto ruim quebrado

Em 1986, no México, perdeu para França, Hungria e União Soviética.

Em 2020, no Catar, voltou a perder as 3 partidas da fase de Grupos: Bélgica, Croácia e Marrocos.

O primeiro ponto foi conquistado contra a Bósnia no empate em 1x1 na fase de Grupos de 2026, quando é sede, e finalmente chegou a 1ª vitória dos Canucks, com a goleada de 6x0.

Sonhando com a 2ª Fase

O próximo passo dos canadenses é passar de fase pela 1ª vez em sua história. Com 4 pontos no Grupo B, lidera a chave, à frente da Suíça no saldo de gols.

Na 3ª e última rodada, as duas se enfrentam e um empate classifica as duas seleções, já que Bósnia e Catar se enfrentam e tem apenas um ponto. Um empate dará a liderança da chave ao Canadá.