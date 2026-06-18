Gustavo Prado está de saída e Lucas Lima tem rescisão encaminhada em meio à reformulação do Ceará

Após a saída de Pedro Henrique, diretoria alvinegra segue promovendo mudanças no grupo e abre espaço para a chegada de novos nomes na sequência da temporada

Escrito por Liuê Góis, Brenno Rebouças e Daniel Farias producaodiario@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 10:01 (Atualizado às 10:41)
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Legenda: Gustavo Prado recebeu sondagens do futebol europeu
Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC
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O Ceará segue promovendo mudanças no elenco durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a saída de Pedro Henrique, primeiro jogador a deixar o grupo comandado interinamente por Anderson Batatais, Gustavo Prado está se despedindo do clube, enquanto Lucas Lima tem recisão contratual encaminhada.

As movimentações fazem parte da reformulação conduzida pela diretoria alvinegra, que busca dar uma nova cara ao elenco para a sequência da temporada. Com a abertura de espaço na folha salarial, o Vovô também ganha fôlego para buscar reforços no mercado.

GUSTAVO PRADO

A saída de Gustavo Prado está confirmada. O atacante, que pertence ao Internacional e atuava no Ceará por empréstimo, vinha recebendo sondagens do mercado europeu. Os representantes do jogador chegaram a conversar com o clube gaúcho e também com a diretoria alvinegra para definir seu futuro.

Sem conseguir se firmar como titular absoluto, Prado disputou apenas oito partidas pelo Vovô e não teve participação direta em gols. Diante do cenário e do interesse do mercado, o Ceará não dificultou sua liberação.

LUCAS LIMA

Já a situação de Lucas Lima está encaminhada para uma rescisão contratual. O volante vinha sendo alvo de críticas pelas atuações e, principalmente, pelas expulsões que prejudicaram a equipe em diferentes momentos da temporada.

Ao todo, o meio-campista recebeu três cartões vermelhos em 27 partidas pelo Ceará no ano. Contratado para a disputa da Série A de 2025, o volante teve momentos de titularidade e voltou a ganhar espaço após o rebaixamento para a Série B. Nesta temporada, esteve entre os jogadores mais utilizados, mas não conseguiu manter regularidade e está próximo de encerrar sua passagem pelo clube.

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