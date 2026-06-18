Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil x Haiti: Ancelotti destaca qualidade dos haitianos antes de jogo da Copa

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, na Filadélfia

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:11)
Copa do Mundo
Legenda: Ancelotti, técnico do Brasil.
Foto: Nelson Terme / CBF

O Haiti será o 50º adversário diferente enfrentado pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo. O duelo entre os times será nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os haitianos foram superados pela Escócia na primeira rodada da competição em 2026. O técnico Carlo Ancelotti avaliou o adversário.

"O jogo contra a Escócia foi muito equilibrado, o Haiti mostrou qualidade. Física, sobretudo. É uma equipe que está bem organizada, o sistema bastante claro. O centroavante é diferente na frente, muito alto. Eles jogam um bom futebol com as características que eles tem", afirmou em entrevista coletiva.

"É um rival que temos que respeitar, como todos os outros. Numa Copa do Mundo, todos estão muito motivados. Não há partida com o resultado claro. Todos os jogos são muito equilibrados e competitivos", completo.

O Brasil é terceiro colocado do Grupo C com um ponto somado. Já os haitianos estão em quarto lugar e ainda não pontuaram. 

Veja também

teaser image
Jogada

Neymar está fora de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo

teaser image
Jogada

Koné, do Canadá, tem perna quebrada em lance com Madibo, do Catar, que é expulso

teaser image
Jogada

Jogo entre Brasil e Haiti será transmitido no São João de Maracanaú

 

Assuntos Relacionados