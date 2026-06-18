Brasil x Haiti: Ancelotti destaca qualidade dos haitianos antes de jogo da Copa

O Haiti será o 50º adversário diferente enfrentado pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo. O duelo entre os times será nesta sexta-feira (19), a partir das 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Os haitianos foram superados pela Escócia na primeira rodada da competição em 2026. O técnico Carlo Ancelotti avaliou o adversário.

"O jogo contra a Escócia foi muito equilibrado, o Haiti mostrou qualidade. Física, sobretudo. É uma equipe que está bem organizada, o sistema bastante claro. O centroavante é diferente na frente, muito alto. Eles jogam um bom futebol com as características que eles tem", afirmou em entrevista coletiva.

"É um rival que temos que respeitar, como todos os outros. Numa Copa do Mundo, todos estão muito motivados. Não há partida com o resultado claro. Todos os jogos são muito equilibrados e competitivos", completo.

O Brasil é terceiro colocado do Grupo C com um ponto somado. Já os haitianos estão em quarto lugar e ainda não pontuaram.