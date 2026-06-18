Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta (18/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (18).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: México busca segunda vitória na Copa do Mundo
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (18).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18):

Grupo A

Tchéquia x África do Sul
Local: Atlanta
Horário: 13h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo B

Suíça x Bósnia e Herzegovina
Local: Los Angeles
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo B

Canadá x Catar
Local: Vancouver
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo A

México x Coreia do Sul
Local: Guadalajara
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

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Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quinta (18/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quinta-feira (18).

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