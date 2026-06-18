Pai de Messi está com problemas de saúde, confirma família do craque

Não houve detalhamento do estado de saúde e nem da doença ao qual Jorge Messi está acometido

Escrito por Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
18 de Junho de 2026 - 21:14 (Atualizado às 21:18)
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Legenda: Família do craque argentino pediu que informações que nã venham de pessoas próximas sejam desconsideradas
Foto: Fifa/Divulgação
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O pai do craque argentino Lionel Messi está com problemas de saúde. A confirmação foi feita pela família do jogador, em nota divulgada à imprensa. Não houve detalhamento sobre a doença que acomete Jorge Messi, tampouco sobre o estado do genitor do maior artilheiro da história das Copas do Mundo de futebol masculino, ao lado do alemão Miroslav Klose, com 16 gols.

A família de Messi resolveu se manifestar depois de algumas rádios argentinas afirmarem que o pai de Messi estava internado e em estado gravíssimo. Na nota, os familiares do camisa 10 da seleção argentina disseram estar em “profundo descontentamento com a falta de sensibilidade, respeito e responsabilidade com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar” e pediram “responsabilidade, prudência e humanidade” para os que abordam o assunto.

O texto diz também que apenas “os familiares mais próximos possuem informações reais e precisas sobre o estado de Jorge”, e pede para que qualquer informação que não venha diretamente da família seja desconsiderada.

Jorge Messi tem 68 anos de idade. O choro do filho após marcar o hat-trick na estreia da Argentina, contra a Argélia, na última terça-feira (16), foi relacionado como possível reação ao estado de saúde do pai. Em declaração após a partida, Messi confirmou que as lágrimas foram por motivos extra-campo.

“Foi algo totalmente alheio ao futebol, passei uns dias difíceis, complicados. Sou grato à toda delegação, aos meus companheiros, estiveram sempre ao meu lado. Me deram muitas forças para superar”.

Messi disputa a sexta Copa do Mundo pela Argentina. Apenas Cristiano Ronaldo, de Portugal, e Ochoa, do México, possuem a mesma marca no futebol masculino. O camisa 10 volta a campo na segunda-feira, quando os hermanos encaram a Áustria, pela segunda rodada da fase de grupos.

Confira a nota da família de Messi completa: 

A família Messi informa que Jorge está enfrentando problema de saúde.

Neste momento, ele está sob acompanhamento médico, recuperando-se e apresentando evolução favorável dentro do quadro que apresenta.

Diante das versões, rumores e especulações que circularam nas últimas horas, a família deseja expressar seu profundo descontentamento com a falta de sensibilidade, respeito e responsabilidade com que algumas pessoas trataram uma situação estritamente privada e familiar.

A família também deseja esclarecer que apenas os familiares mais próximos possuem informações reais e precisas sobre o estado de Jorge. Portanto, qualquer versão, declaração ou informação que não provenha da própria família e de seus canais correspondentes não deve ser considerada válida nem verdadeira.

Em momentos como este, pedimos responsabilidade, prudência e humanidade. A saúde de uma pessoa e a tranquilidade de seu entorno não deveriam ser objeto de especulação nem de interesse midiático irresponsável.

Agradecemos sinceramente as demonstrações de carinho, respeito e preocupação recebidas, e solicitamos que sejam preservadas a privacidade, a confidencialidade e a intimidade de Jorge e de toda a sua família durante este processo.

Qualquer novidade relevante será comunicada oportunamente pela família e pelos canais correspondentes.

Obrigado pela compreensão.

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