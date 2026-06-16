Messi marca 3 em estreia da Argentina e iguala Klose como maior artilheiro da história das Copas

Em uma atuação gigante, Messi marcou 3 gols na estreia da Argentina na Copa do Mundo 2026, na vitória por 3x0 diante da Argélia e virou o maior artilheiro da história das Copas.

Ele chegou aos 16 gols e igualou o alemão Miroslav Klose, que chegou à marca na Copa de 2014 no Brasil.

Contra a Argélia, Messi fez 3 gols, liderando a Argentina para a vitória. No 1º, aos 17, ele marcou um golaço, arriscando de fora da área.

Legenda: Messi fez uma partida gigante e já virou artilheiro da Copa do Mundo 2026 Foto: Roberto SCHMIDT / AFP

Na etapa final, aos 15, ele mostrou oportunismo ao pegar rebote de chute de Mac Allister.

E no terceiro, que foi histórico por igualar recorde de Klose, ele mostrou toda sua técnica, aos 32 do 2º tempo, acertando o canto de Lucas Zidane: 3x0.

Com os 3 gols, Messi já virou artilheiro da Copa de 2026.

Veja lista de maiores artilheiros das Copa do Mundo

1 - Messi (Argentina) e Miroslav Klose (Alemanha) - 16 gols

2 - Ronaldo (Brasil)15 gols

3 - Kylian Mbappé (França) e Gerd Müller (Alemanha) 14 gols

4 - Just Fontaine (França) - 13 gols

5 - Pelé (Brasil) - 12 gols