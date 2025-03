Santos x Bragantino: veja horário, onde assistir, palpites e escalações

Santos e Bragantino se enfrentam, neste domingo (2), às 20h45 (de Brasília), pelas quartas do Campeonato Paulista. A partida será na Vila Belmiro, em Santos (SP).

As duas equipes estiveram juntas no Grupo B, com o Santos liderando com 18 pontos e o Massa Bruta em 2º com 17. Assim, ao se classificarem, o Peixe será o mandante do jogo único. Quem vencer seguirá adiante, enquanto empate leva a decisão direto para os pênaltis.

ONDE ASSISTIR

CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo, Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo, Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares, Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha

Red Bull Bragantino

Cleiton; Vinicius Lago, Pedro Henrique, Guzmán, Guilherme Lopes; Gabriel (Eric Ramires) Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Vinicinho, Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra