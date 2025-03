Brasil é tetracampeão da Copa América de Beach Soccer

A Seleção Brasileira de Beach Soccer venceu o Paraguai por 5 a 4, no domingo (2), na Arena Cavancha, em Iquique, no Chile, e conquistou a Conmebol Copa América. Na final decidida lance a lance, contou com os gols de Benjamin Jr. (2), Bobô, Thanger e Antônio.

Com o resultado, o Brasil devolveu a derrota sofrida para os paraguaios na quarta rodada, por 5 a 3. À exceção do revés na fase de grupos, ganhou do Peru por 9 a 4, superou a Venezuela por 12 a 3 e derrotou a Argentina por 6 a 2. Na semifinal, eliminou a Colômbia pelo placar de 6 a 4.

Na campanha rumo ao título, a equipe comandada pelo treinador Marco Octávio teve o brilho de vários atletas. Dos 12 jogadores convocados, 11 balançaram as redes: Rodrigo (10), Edson Hulk (7), Mauricinho (5), Benjamin Jr. (4), Brendo (3), Thanger (3), Datinha (2), Antônio (2), Bobô (3), Neto (1) e Alisson (1) - apenas o goleiro Giovane não marcou.

Em cinco edições da Copa América organizadas pela Conmebol, este foi o quarto título da Amarelinha, que também se sagrou campeão em 2016, 2018 e 2023.

Legenda: Rodrigo e Benjamin Jr. comemoram gol da Seleção sobre o Paraguai na final da Conmebol Copa América Foto: Divulgação / Conmebol

Além da vitória no Chile, a Seleção também garantiu nesse sábado (2) a classificação para a Copa do Mundo de Beach Soccer, que será realizada de 1º a 11 de maio, em Seychelles, na África Oriental, onde buscará defender o Hexa conquistado em 2024, nos Emirados Árabes Unidos. Paraguai e Chile também vão ao Mundial.

O JOGO

A Seleção inaugurou o placar com Benjamin Jr., de voleio, aos cinco minutos. No minuto seguinte, Barrios empatou para o Paraguai, em bola parada. Aos nove minutos, o goleiro Bobô fez o segundo gol do Brasil, que logo em seguida sofreu a virada com Medina e Martínez, que encobriu Bobô, de cabeça. A 25 segundos do fim do primeiro tempo, Thanger deixou tudo igual.

No segundo tempo, a Amarelinha abriu dois gols de diferença. Em bola parada, Antônio colocou a equipe em vantagem, e Benjamin Jr., de bicicleta, aumentou para 5 a 3, marcador que se manteve até a reta final do jogo, quando Medina diminuiu para o Paraguai a um minuto e meio do fim da partida.

Apesar do esforço paraguaio, o Brasil foi capaz de se defender e assegurar o título da Conmebol Copa América.