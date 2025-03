Ceará inicia venda de ingressos para jogo com América/RN pela Copa do Nordeste; Veja valores

O Ceará iniciou nesta segunda-feira (3), a venda de ingressos para o jogo diante do América/RN pela Copa do Nordeste somente no site. A partir de quarta-feira (5), será possível comprar bilhetes nas lojas físicas. As equipes na quinta-feira (6), às 19 horas, no Presidente Vargas, pela 5ª rodada da competição regional.

O Ceará é o 5º colocado do Grupo B com 4 pontos, enquanto o América/RN é o 3º com 7. O Vovô tem um jogo a menos, já que o duelo com o Bahia pela 4ª rodada foi adiado e ainda não tem data definida.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores já podem realizar check-in no site sociovozao.com

VENDA DE INGRESSOS

A venda de ingressos está disponível apenas no site vozaotickets.com. A partir de quarta-feira (5) será possível comprar nas lojas físicas (Lojas Vozão dos shoppings e sede).

Os valores vão de R$ 20 (a meia) a R$ 40 reais. Os setores disponíveis são os seguintes: Setor Laranja, Setor Azul, e Setor Social (exclusivo para Sócio Vozão).