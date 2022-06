Fortaleza registra pior início de um time no Brasileirão nos últimos 10 anos

A derrota para o Ceará no Clássico-Rei desta quarta-feira (1º) foi péssima para o Fortaleza. Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Tricolor registra o pior início de um time no Brasileirão nos últimos 10 anos.

Desde 2013, nenhuma equipe conquistou apenas dois pontos nas oito rodadas iniciais, desempenho atual do Tricolor.

Com o detalhe: o time comandado por Juan Pablo Vojvoda é o único que ainda não venceu na Série A 2022. Com dois pontos em 24 disputados, tem aproveitamento de 8,3%.

A distância para o Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de sete pontos. Para o Juventude, vice-lanterna, cinco pontos. Nem mesmo vencendo o Flamengo, no Rio de Janeiro, próximo sábado (4), deixa a última colocação.

Além disso, também detém o pior ataque da competição, com apenas 4 gols marcados.

O Campeonato Brasileiro teve apenas oito rodadas disputadas. Não tem nada definido e dá para reagir. Mas a situação do Fortaleza já é alarmante.

PIORES CAMPANHAS NO BRASILEIRÃO NOS ÚLTIMOS 10 ANOS (APÓS 8 RODADAS)

2013 - Portuguesa (3 pontos)

2014 - Coritiba (4 pontos)

2015 - Vasco (3 pontos)

2016 - América-MG (5 pontos)

2017 - Avaí (5 pontos)

2018 - Paraná (3 pontos)

2019 - Avaí (4 pontos)

2020 - Goiás (4 pontos)

2021 - Chapecoense (4 pontos)

2022 - Fortaleza (2 pontos)