Fortaleza é o 4º time que mais finalizou no Brasileirão, mas tem o pior ataque da Série A

Após o empate em 1 a 1 com o Juventude, no último sábado (28), o Fortaleza segue como o único time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Tricolor tem tido um aproveitamento ofensivo ruim. Prova disso é que é o 4º time que mais finaliza no Brasileirão, mas tem o pior ataque.

Em sete jogos, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem média de 14,4 finalizações por partida, segundo levantamento do Footstats, especialista em estatísticas futebolísticas. Fica atrás apenas de Atlético-MG, Palmeiras e Coritiba.

Porém, marcou apenas quatro gols até aqui. Número extremamente baixo. Yago Pikachu (2x), Moisés e Zé Welison foram os únicos atletas que marcaram.

Nenhum outro time balançou menos as redes adversárias que o Leão do Pici, que com 10 gols sofridos, já tem saldo negativo de 6 gols.

Baixo aproveitamento

Os números ilustram o que se tem visto em campo. O Fortaleza tem feito até boas atuações (apesar de ter ido mal contra o Juventude) e criado oportunidades para marcar, mas está pecando muito na conclusão das jogadas.

A questão física tem pesado. O calendário é cruel. Mas está claro, também, que a melhora do Fortaleza no Brasileirão passa diretamente por um melhor aproveitamento nas finalizações.

E o próximo adversário é nada menos que o Ceará, num Clássico-Rei decisivo para os dois lados em que erros nas finalizações podem custar caro.