Fortaleza inicia venda de ingressos para Clássico-Rei; veja valores

O torcedor do Fortaleza já pode começar a fazer check-in para acompanhar Fortaleza x Ceará, na próxima quarta-feira (1), às 20h30, na Arena Castelão, em jogo atrasado pela 3ª rodada da Série A. Como o mando do campo será do Tricolor, a torcida do Leão terá prioridade na compra dos bilhetes.

HORÁRIO DE ABERTURA DO CHECK-IN DO SÓCIO TORCEDOR:

08h: Conselheiro e Sócio Proprietário

10h: Leão do Pici e Leão Kids

12h: Leão de Aço

14h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera

Para quem não é sócio, a venda dos ingressos começou online e nas lojas oficiais e licenciadas do clube.

Veja os valores:

Superior Sul: R$ 70,00 / R$ 35,00

Superior Central: R$ 80,00 / R$ 40,00

Inferior Sul: R$ 50,00 / R$ 25,00

Bossa Nova: R$ 120,00 / R$ 60,00

Especial: R$ 100,00 / R$ 50,00

Premium: R$ 220,00 / R$ 110,00

Valores para a torcida do Ceará:

Inferior Norte (visitante): R$ 50,00 / R$ 25,00

Superior Norte (visitante): R$ 70,00 / R$ 35,00