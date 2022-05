Fortaleza x Juventude pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Vira a chave. Embalado por uma semana histórica pela classificação às oitavas de final da Libertadores, o Fortaleza agora muda o foco para o Campeonato Brasileiro. E neste sábado (28), contra o Juventude, às 20h30, na Arena Castelão, não há outro resultado que interesse ao Tricolor que não seja a vitória.

O Leão do Pici é o lanterna e tem apenas um ponto. Nem mesmo ganhando hoje deixa a última colocação. Mas três pontos na conta garantem um respiro e mais confiança ao único time que ainda não triunfou na competição.

E até mesmo aproximação ao Juventude, que com seis pontos, é o 18º colocado e também está na zona de rebaixamento.

Legenda: Marcelo Benevenuto volta ao time Foto: Bruno Oliveira/FortalezaEC

Por isso, o técnico Juan Pablo Vojvoda mandará a campo força máxima. Mesmo após a desgastante partida contra o Colo Colo, na última quarta-feira (25), e com viagem de volta do Chile, a necessidade de vitória no Brasileirão impõe a condição de mandar a campo o que tem de melhor.

O zagueiro Marcelo Benevenuto, que não atuou pela Libertadores, retorna ao time. Além dele, o zagueiro Brayan Ceballos, que cumpriu suspensão na última rodada do Brasileirão, contra o Fluminense, também fica à disposição.

O único jogador que está no Departamento Médico é o meia Matheus Vargas, com edema no músculo adutor da coxa direita. Porém, o volante Hércules foi substituído no último jogo com dores musculares e é dúvida. Se não tiver condições de jogo, Zé Welison será o substituto.

Juventude

Legenda: Chico está de volta ao time do Juventude Foto: Fernando Alves/Juventude

O time comandado pelo técnico Eduardo Baptista também precisa reagir na Série A. Em sete jogos, venceu apenas um, acumulando outros três empates e três derrotas.

O zagueiro Paulo Miranda, o meia Chico, o atacante Paulinho Moccelin cumpriram suspensão e ficam novamente à disposição. Além deles, o atacante Óscar Ruiz, que estava com contratura, se recuperou e também vai para o jogo.

Por outro lado, o Juventude não poderá contar com o meia Marlon e os atacantes Edinho e Capixaba, que seguem em transição. O volante Jadson, suspenso, também está fora, assim como o goleiro Felipe Alves, que é emprestado pelo Fortaleza e não poderá atuar por cláusula contratual.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 20h30 (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

FICHA TÉCNICA | Fortaleza x Juventude

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 28 de maio de 2022, às 20h30

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Bruno Raphael Pires (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules (Zé Welison), Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Juventude: César; Rômulo (Paulo Henrique), Vitor Mendes, Forster (Paulo Miranda) e William Matheus; Jean, Yuri e Chico; Paulinho Moccelin, Óscar Ruiz e Pitta. Técnico: Eduardo Baptista