São Paulo x Ceará pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Embalado por uma semana histórica pela classificação às oitavas de final da Sul-Americana, o Ceará agora muda o foco para o Campeonato Brasileiro. E neste sábado (28), contra o São Paulo, às 19h, no Morumbi, o Vozão busca uma vitória fora de casa que pode o tirar o Z4 ao fim da 8ª rodada.

Palpites

inter@

Acompanhe o Jogada 2ª Tempo sobre a rodada do Brasileirão

Momento do Vovô

O Vozão é o 19º com 5 pontos e pode deixar a zona de rebaixamento com uma vitória, combinada com tropeços de 3 entre 4 adversários diretos: Goiás, Cuiabá, Juventude e Atlético Goianiense.

Os resultados recentes fora de casa são a motivação que o Vozão precisa para acreditar em um grande resultado, já que vem de um empate com o Santos em Barueri (0x0) e claro, a grandiosa vitória diante do Independiente, em Avellaneda.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Ainda que tenha utilizado o time titular nos dois jogos fora de casa já citados e tendo um Clássico-Rei pela Série A na próxima quarta-feira (1), o técnico Dorival Júnior deve escalar o Ceará com força máxima.

O treinador tem 7 desfalques e dois deles são titulares: O volante Richard Coelho foi expulso diante do Santos e está fora, assim como Erick, que recebeu o 3º cartão amarelo no mesmo jogo.

Legenda: O técnico Dorival Júnior tem desfalques importantes para o duelo contra o São Paulo Foto: THIAGO GADELHA

Além deles, o Vozão não conta com outros 5 jogadores, que não viajaram com a delegação também participaram de atividade no CT de Porangabuçu: O lateral-direito Buiú e o volante Fernando Sobral finalizaram transição e realizaram trabalhos com o restante do grupo. O atacante Jael e o meia Léo Rafael estão em fase final de transição. E Dentinho fez um trabalho na academia do clube.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 19h (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

São Paulo

O Tricolor Paulista também está nas Oitavas da Sul-Americana, mas teve uma semana mais "leve" por escalar um time reserva contra o Ayacucho, pela Sul-Americana no Morumbi no meio de semana. Assim, com os titulares descansados, o técnico Rogério Ceni deve escalar força máxima.

Os desfalques são apenas de reservas ou que já vinham fora: Andrés Colorado, Nikão e Gabriel Sara, estão tratando lesões e Talles Costa, sofreu entorse no tornozelo contra o time peruano.

A única dúvida é Rafinha, que foi liberado do treino de sexta-feira para acompanhar o nascimento de seu filho. Se ele não atuar, joga Igor Vinícius.

FICHA TÉCNICA | São Paulo x Ceará

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 28 de maio de 2022, às 20h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA) RJ

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA) RJ

Assistente 2: Luanderson Lima dos Santos BA

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo:

Jandrei, Rafinha (Igor Vinícius), Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Ceará

João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio, Victor Luis; Richardson, Rodrigo Lindoso, Geovane; Lima, Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Júnior