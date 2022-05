Gabigol, do Flamengo, está fora do jogo contra o Fortaleza; entenda

Gabigol não entrará em campo no duelo contra o Fortaleza, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O centroavente recebeu o terceiro cartão amarelo no clássisco contra o Fluminense, neste domingo (29).

Ele foi punido aos 26 minutos do primeiro tempo, ao deixar o baço em Yago Felipe. O time rubro-negro venceu o tricolor carioca por 2 a 1. O gol da virada foi marcado pelo jogador, no Maracanã.

Outro desfalque será Rodinei. O companheiro de Gabigol foi expulso mesmo sem entrar em campo. O motivo foi uma discussão entre os reservas das duas equipes apo´s o fim do jogo.

O time comandado por Paulo Sousa enfrenta o Tricolor do Pici no domingo (5), no Maracanã.