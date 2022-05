Fluminense x Flamengo pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Fluminense entra em campo nesta domingo (29), às 18h (de Brasília), contra o Flamengo pela Série A do Brasileiro. O jogo será no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ.

Na tabela de classificação, o Fluminense está na 7ª posição, com 11 pontos. O Flamengo ocupa a 14ª colocação, com nove.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming Premiere.



Escalação

Fluminense: Fábio; Yago, Luccas Claro (Manoel), David Braz e Marlon; Wellington (Felipe Melo), André, Nathan e Ganso; Luiz Henrique e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Hugo; Ayrton Lucas, David Luiz, Rodrigo Caio e Isla; Willian Arão, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Técnico: Paulo Sousa.

Fluminense x Flamengo

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro/RJ.

Horário: 18h (de Brasília), domingo, 29 de maio.

Árbitro: Raphael Claus.

Tranmissão: Premiere FC.