Coritiba x Botafogo pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Coritiba entra em campo nesta domingo (29), às 16h (de Brasília), contra o Botafogo pela Série A do Brasileirão de 2022. A partida será no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

Na tabela de classificação, o Coritiba está na 8ª posição, com 10 pontos. O Botafogo ocupa a 5ª colocação, com 12.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Rede Globo e no serviço de streaming Premiere.

Escalação

Coritiba: Alex Muralha; Matheus Alexandre, Guillermo, Marcio Silva e Egídio; Willian Farias, Val e Robinho; Igor Paixão, Léo Gamalho e Fabrício Daniel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Botafogo: Gatito; Saravia, Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê, Chay e Diego Gonçalves; Victor Sá e Erison. Técnico: Luís Castro.

Coritiba x Botafogo | Ficha técnica

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná.

Horário: 16:00h (de Brasília), domingo, 29 de maio.

Árbitro: Braulio da Silva Machado.

Transmissão: Rede Globo e Premiere.