Vojvoda avalia importância do Clássico-Rei para o Fortaleza: “é muito especial”

O Fortaleza encara um Clássico-Rei decisivo pela Série A de 2022 na próxima quarta-feira (1º), às 20h30, na Arena Castelão, em jogo atrasado da 3ª rodada. Na lanterna da competição, o time é o único que ainda não venceu. Deste modo, o técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a importância do confronto.

"É um jogo especial. Sabemos que estamos em uma situação de tabela que não queremos, mas vamos trabalhar para o próximo jogo porque é muito especial para a gente, jogadores, clube, e também para o espetáculo. É o clássico cearense olhado por todo o Brasil", destacou o argentino.

O desempenho leonino no Brasileirão é péssimo após sete jogos: dois empates e cinco derrotas, ou seja, somente dois pontos somados. Em paralelo, o Fortaleza está nas oitavas de final da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil.

Desfalques do Fortaleza

Legenda: Tinga pode atuar no Fortaleza como zagueiro e lateral direito na formação tática Foto: Thiago Gadelha / SVM

A comissão técnica do Fortaleza não deve contar com o time titular contra o Ceará. No sábado (28), Tinga foi substituído com 10 minutos de jogo com o Juventude, no empate em 1 a 1 na Arena Castelão, pela Série A. O clube informou que o "o atleta sentiu um desconforto na panturrilha direita" e iniciou o tratamento físico.

Assim, é uma dúvida para o Clássico-Rei. Além do defensor, o último boletim médico indicou três jogadores no DM: Titi (procedimento odontológico), Matheus Vargas (edema no músculo adutor da coxa direita), Renato Kayzer (contratura em panturrilha direita) e Hércules (contratura em posterior da coxa direita).