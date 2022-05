Vojvoda lamenta empate do Fortaleza na Série A: "Não tivemos o funcionamento de outros jogos"

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Juventude na noite de sábado (28), no Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro pela 8ª rodada. Já são 7 jogos sem vencer e apenas dois pontos na tabela, mantendo o clube na última colocação.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, em entrevista coletiva, analisou a partida, afirmando que o time não teve o funcionamento de outros jogos, citando a parte física como um complicador.

A realidade é que necessitávamos dos 3 pontos. O time não teve o funcionamento dos últimos jogos. No primeiro tempo, não tivemos circulação e mobilidade que o time tem. Não é desculpa, mas parte física é importante no futebol brasileiro, esta não é a intensidade do time, jogamos há 3 dias uma partida muito forte, de classificação na Libertadores".

Ainda assim, o treinador afirmou que a equipe poderia ter vencido o jogo com uma melhora na etapa final de jogo.

"O primeiro tempo não foi que nós pretendiamos, mas é valorizar o esforço físico dos jogadores. Empatamos um jogo dificil, tivemos possibilidade dos últimos minutos de ganhar e não conseguimos".

Situação na Série A

Sobre a colocação da equipe leonina na Série A, o Vojvoda afirmou que irá trabalhar para reverter a situação.

Temos dois pontos e estamos trabalhando para melhorar a pontuação, para achar soluções. Vai ser jogo a jogo. Damos o máximo de importancia ao Campeonato Brasileiro. Vai ser dificil, mas vamos virar", finalizou ele.

O Fortaleza volta a jogar na quarta-feira, contra o Ceará, em jogo atrasado da 3ª rodada da Série A, às 20h30 no Castelão.