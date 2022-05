Substituído com 10 minutos de jogo, Tinga é dúvida no Fortaleza para o Clássico-Rei

O Fortaleza pode não ter um titular para o Clássico-Rei de quarta-feira contra o Ceará, pela Série A. O defensor Tinga, que foi substituído com 10 minutos de jogo contra o Juventude neste sábado, está desconforto na panturrilha direita.

Ainda antes do fim do jogo, que terminou empatado em 1 a 1 no Castelão, o Fortaleza informou que "o atleta sentiu um desconforto na panturrilha direita e já está recebendo tratamento no vestiário. Atualizações no próximo balanço do Departamento Médico".

Geralmente os balanços do Departamento Médico do Leão são publicados junto com a escalação da equipe para cada jogo, ou seja, a situação de Tinga só deve ser atualizada uma hora antes da partida contra o Vovô, em jogo atrasado pela 3ª rodada da Série A.

Outras dúvidas

Além do lateral-direito (que joga de zagueiro), também são dúvida para o clássico: Titi (submetido a um procedimento odontológico), Matheus Vargas (edema no músculo adutor da coxa direita), Kayzer (contratura em panturrilha direita) e Hércules (contratura em posterior da coxa direita).