Retorno do PV tem festa coral, elogios ao estádio e ambiente familiar; veja imagens exclusivas

Um dia histórico no estádio Presidente Vargas (PV). Após 797 dias, o “PVzinho de Açúcar” foi reinaugurado neste sábado (21) e recebeu a festa do torcedor nas arquibancadas. Na Gentilândia, um palco do futebol cearense reabre depois de salvar vidas durante a pandemia de Covid-19. Tudo com vitória do Ferroviário contra o Botafogo-SP por 1 a 0, pela 7ª rodada da Série C de 2022.

Ao todo, 1.776 espectadores assistiram ao espetáculo. De todos os cantos, “aconchego no estádio”.

Veja o gol da vitória do Ferroviário contra o Botafogo-SP

O ambiente foi familiar, com muitas crianças. Com 80 anos, o PV se mostrou mais moderno sem perder a essência que o deixou no coração do cearense. E isso foi apenas a 1ª de muitas partidas. Que o espaço possa ser ocupado em um momento tão importante do esporte alencarino.

Veja imagens exclusivas da reinauguração do PV

Legenda: O estádio Presidente Vargas é localizado no bairro da Gentilândia, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

Vida no entorno

A movimentação nas ruas próximas do PV foi intensa. Tinha de tudo para o torcedor: cerveja, cachaça, espetinho, hot dog, boné, camisa e mais. Os vendedores ambulantes estavam posicionados na frente das bilheterias. “Aqui é melhor, mais agradável, no coração da cidade, tem os bares perto, a praça, então a movimentação é excelente, o PV é história. Sem o PV, estávamos indo para jogos longes, na Barra. Eu venho em todos os jogos do Ferroviário”, contou Wagner Ribeiro.

Legenda: Do lado de fora do PV, o torcedor tinha inúmeras opções de comida e bedida Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Do lado de fora do PV, o torcedor tinha inúmeras opções de comida e bedida Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: O aconchego do PV trouxe diversas famílias ao jogo Foto: Fabiane de Paula / SVM

Ambiente familiar

O PV reuniu famílias inteiras no jogo do Ferroviário. Os relatos eram muitos: “a casa do nosso time”, o “melhor estádio do Ceará” e “a tranquilidade de chegar andando aqui”. O prestígio existiu e trouxe gerações de um mesmo laço ao estádio. “A sensação é muito boa de voltar aqui. Para nós, é sempre bom, frequento desde criança, amo o PV. Está todo mundo aqui, na verdade, falta só a culpada da gente ser Ferroviário que é nossa mãe, de 87 anos, hoje ficou em casa”, revelou Paulo Sérgio.

Legenda: A família do marceneiro Paulo Sérgio estava no PV Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: O PV recebeu diversas famílias no jogo do Ferroviário Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Do lado de fora do PV, o torcedor tinha inúmeras opções de comida e bedida Foto: Fabiane de Paula / SVM

Retrô e moderno

A essência do estádio é a mesma, com a modernidade incorporada no alicerce. O alto-falante é o exemplo: a mesma feição antiga, com som retrô, mas uma amplitude sonora melhor. Na arquibancada, telões novos mostram o placar, além de um circuito interno renovado. “Vir ao PV é gostoso, e agora tudo em perfeitas condições, gramado novo, placar eletrônico, então a estrutura está ótima. O PV é bom porque é aconchegante”, disse Newton Filho, presidente do Ferroviário.

Legenda: O placar eletrônico exibiu a vitória do Ferroviário por 1 a 0 contra o Botafogo-SP Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: Os refletores do estádio Presidente Vargas são modernos e ajudam na iluminação Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: O espaço das arquibancadas do estádio Presidente Vargas foi revitalizado Foto: Fabiane de Paula / SVM

Festa da torcida

A bola rolou às 15h, com o sol irradiando o estádio. Apesar disso, as arquibancadas recebiam vento. Os torcedores presentes se distribuíram principalmente por dois setores, até com camisas de Ceará e Fortaleza em apoio ao Ferroviário. No momento do gol de Bruninho, o ápice no 2º tempo. “É o meu estádio preferido. É mais gostoso, perto de casa, escoamento muito bom dos carros. O Castelão é problemático para você chegar e sair também, então hoje a experiência foi muito boa. Tinha uma fila leve lá embaixo, mas tudo tranquilo”, relata João Batista Sales, torcedor do Tubarão da Barra.

Legenda: Com uma painel de vibro na frente da arquibancada, o torcedor do Ferroviário ficou mais próximo dos jogadores Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: O mascote Tutuba, do Ferroviário, animou os torcedores corais presentes no PV Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: A torcida do Ferroviário elogiou bastante a estrutura do estádio e demonstrou apoio durante o jogo Foto: Fabiane de Paula / SVM

Excelente gramado

O palco do jogo é o ponto alto do Presidente Vargas. Com investimento de R$ 2 milhões, no modelo Bermuda Celebration, padrão da Fifa, o gramado foi elogiado por todos os presentes, como jogadores e membros da comissão técnica. A grama é nova e foi plantada em novembro de 2021.

Legenda: O novo gramado do PV custou um investimento de R$ 2 milhões Foto: Fabiane de Paula / SVM

Legenda: O gramado do PV recebeu cuidados antes do jogo Foto: Fabiane de Paula / SVM