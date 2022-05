PV está de volta: Ferroviário faz jogo de reinauguração; confira data e detalhes exclusivos

A reabertura do estádio Presidente Vargas (PV) ganhou data e evento: Ferroviário x Botafogo-SP, sábado (21), às 15h, pela Série C de 2022. Aos 80 anos, o equipamento recebe mais um capítulo histórico: o futebol irá voltar ao “Pvzinho de Açúcar” após 797 dias do último evento.

O Diário do Nordeste confirmou a mudança do confronto, inicialmente marcado para a Vila Olímpica Elzir Cabral, pela 7ª rodada da competição nacional, apenas o primeiro de muitos jogos pela frente.

“É o mesmo de 80 anos, o mesmo carisma, mas agora moderno, iluminado, com um gramado totalmente reestruturado, o coração do PV. Também com arquibancadas renovadas, telão de LED interativo, o som do estádio, ainda retrô, mas com sistema de áudio qualificado. É o mesmo caldeirão de sempre, com mais recurso”, explicou Ozires Pontes, secretário de Esporte e Lazer de Fortaleza.

Na data da partida, um evento de reinauguração está previsto para o período da manhã, com a presença de autoridades.

Legenda: O estádio Presidente Vargas contou com a instalação de um novo gramado Foto: Lucas Catrib / SVM

Agenda aberta

A expectativa da Prefeitura de Fortaleza, responsável pela gestão do PV, é organizar diversos jogos de competições estaduais e nacionais do futebol cearense. O foco é manter a praça esportiva ativa, auxiliando inclusive na demanda de partida e calendário da Arena Castelão, caso seja necessário.

“É importante deixar claro que não vamos mais aceitar amistosos ou eventos festivos de jogos entre amigos. O PV passou por uma grande mudança, é um espaço profissional, aberto aos times cearenses, e teremos chance zero de organizar futebol amador no estádio. A grama custou R$ 2 milhões, equipamento tecnológico, e esses outros eventos devem ser nas areninhas”, completou.

A última partida oficial no Presidente Vargas foi Ferroviário x Pacajus, no dia 15 de março de 2020. Desde então, o local se transformou em um Hospital de Campanha. Com o início da pandemia de Covid-19, o PV cumpriu uma missão social e serviu para dar alta a mais de mil pacientes, sendo desativado em setembro daquele ano. Depois, iniciou a reforma.

Legenda: O PV é um dos estádios mais simbólicos do futebol cearense Foto: reprodução

Tudo novo

O estádio Presidente Vargas (PV) concedeu reformas em todos os espaços, como cabine de imprensa, além da parte de fiação e rede de dados. Dos aspectos mecânicos para funcionamento do PV, os telões de led foram instalados. Novas catracas e circuito interno também foram adquiridos.

Por fim, as pendências documentais e as licenças de viabilidade de jogos da CBF e demais entidades foram concluídas. No caso do gramado, foi instalado em novembro o modelo Bermuda Celebration. Na avaliação interna, apresenta padrão FIFA, com a drenagem de alto nível - testada nas chuvas.