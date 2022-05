Ferroviário x Botafogo-SP pela Série C: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Acabou a espera. Após mais de dois anos, chegou o dia da reabertura oficial do estádio Presidente Vargas. Neste sábado (21), às 15 horas, a bola vai rolar para Ferroviário x Botafogo-SP, pela 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Pré-jogo do Ferroviário hoje, veja detalhes

O jogo é histórico pela reabertura do PV, um dos mais tradicionais estádios do futebol cearense. E é, também, importante para o Ferrão, que busca a 4ª vitória na Terceira Divisão.

Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Roberto Fonseca está na 9ª colocação, com nove pontos conquistados após três vitórias e três derrotas. O revés sofrido na última rodada, para o Confiança-SE, fora de casa, aumenta a necessidade de pontuar para seguir entre os primeiros colocados.

Principalmente porque se trata de um confronto direto. O time paulista tem 10 pontos e está no 6º lugar. Triunfo coral, portanto, garante no mínimo mais uma posição ao Ferrão.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 15h (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da NSports. A Verdinha terá a narração ao vivo.

FICHA TÉCNICA | Ferroviário x Botafogo-SP

Campeonato Brasileiro - Série C

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 21 de maio de 2022, às 15 horas

Árbitro: Andre Rodrigo Rocha (RR)

Assistentes: Fernando Gomes da Silva (TO) e Washington Sousa Monteiro (TO)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviário: Jonathan; Yuri, Vitão, Fedson e Emerson; Alemão, Emerson Souza, Wagninho e Maicon Assis; Dudu e Édson Cariús. Técnico: Roberto Fonseca

Botafogo-SP: Deivity; Marlon, Diego Guerra, Gustavo Henrique e Jean Victor; Ericson, João Diogo e Fillipe Souto; Bruno Michel, Guilherme Mantuan e Lucas Delgado. Técnico: Leandro Zago