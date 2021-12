Fortaleza renova com Matheus Vargas e adquire Jussa em definitivo

O Fortaleza Esporte Clube anunciou na noite desta quinta-feira (23) a renovação de contrato com o meia Matheus Vargas e a aquisição em definitivo do volante Matheus Jussa.

Matheus Vargas assinou contrato até 31 de dezembro de 2023. O clube adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta. O jogador, que tinha acordo com o Leão até o fim deste ano, soma 55 jogos, um gol e três assistências com a camisa tricolor.

O meia de 25 anos é natural de Cláudia-MT e chegou ao Tricolor em 2019, ano em que defendeu o Fortaleza em dois jogos pelo Brasileirão. Em 2020 ele foi emprestado para o Atlético Goianiense e voltou na última temporada, jogando 53 partidas, dando três assistências e marcando um gol.

Matheus Jussa

O outro Matheus, o Jussa, foi contratado em definitivo pelo Fortaleza até 31 de dezembro de 2024. Para isso, o Tricolor adquiriu 50% dos direitos do atleta junto ao Oeste-SP. O volante estava no clube emprestado da equipe paulista até o fim desta temporada.

Matheus Isaias dos Santos tem 25 anos . Natural de São Paulo (SP), o atleta chegou ao Leão neste ano e atuou como volante e zagueiro, somando 45 jogos e marcando dois gols. foi uma das peças importantes para a temporada histórica.

Temporada 2022

Para a próxima temporada, o Leão deve contar com os dois Matheus em cinco competições: Copa Libertadores, Campeonato Cearense, Brasileiro Série A, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.