Tite elogia postura e resultados de Vojvoda no Fortaleza: 'está fazendo um grande trabalho'

Técnico da Seleção Brasileira, Tite elogiou o trabalho de Juan Pablo Vojvoda à frente do Fortaleza e a postura da direção executiva do Tricolor do Pici na manutenção do argentino no cargo. A declaração foi dada em entrevista ao podcast Flow Sport Club, nesta segunda-feira (22).

"Vojvoda está fazendo um grande trabalho. Não só dentro de campo, numa remontagem de estruturação tática da equipe, como comportamental. E as manifestações públicas dele com a imprensa são exemplares. Disse isso a ele uma vez, ao presidente Marcelo (Paz), quando esteve conosco. É muito difícil estar na zona de rebaixamento e estar comendo a massinha e reorganizar."

Na ocasião, Tite foi questionado sobre o trabalho dos treinadores no Brasil. O treinador ainda pontuou ser papel da imprensa educar o torcedor para entender os processos de clube de futebol.

“O mais importante é termos o desenvolvimento também da comunicação por parte de vocês da imprensa, para modificar essa cultura. Para passar ao torcedor essa consciência. Ele precisa ser educado de alguma forma, para saber dos trabalhos que existem. Não é a equipe se apresentar e o atleta já produzir em seguida. Vai demorar para se adaptar.”

Das equipes do futebol brasileiro, Tite listou os trabalhos de Dorival Júnior (Flamengo), Vojvoda (Fortaleza), Diniz (Fluminense) e do Abel Ferreira (Palmeiras).

Auxiliar da Seleção Brasileira, Cléber Xavier listou a “falta de continuidade dos trabalhos” como o “maior problema do futebol brasileiro”, citando como referência o processo desenvolvido à frente do Corinthians.

Veja vídeo

