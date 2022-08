Fortaleza acerta compra de volante Zé Welison e restam detalhes para oficialização

O Fortaleza acertou a compra do volante Zé Welison junto ao Atlético-MG. O Diário do Nordeste apurou que o clube ajusta os últimos detalhes do novo contrato do atleta para a oficialização do acordo.

Segundo o portal GOAL, e confirmado pela reportagem, o clube irá investir cerca de R$ 1,2 milhão por 75% dos direitos econômicos. O jogador de 27 anos pertence ao time mineiro e foi emprestado até o fim de 2022.

A chegada ao Leão foi em fevereiro. Ao longo do ano, participou de 31 jogos e marcou três gols. Com as características defensivas e uma boa saída de bola, cresceu no plantel e se tornou uma peça de confiança da atual comissão técnica.

Deste modo, a gestão define situações do elenco com foco também em 2023. Antes, o clube tinha acertado a renovação de empréstimo do atacante argentino Silvio Romero, do Independiente-ARG.

