Fortaleza anuncia volante Zé Welison, que tem apelido curioso

O Fortaleza anunciou mais uma contratação visando a temporada 2022. Neste domingo (20), o Leão oficializou a chegada do volante Zé Welison até o final do ano. O atleta chega por empréstimo junto ao Atlético-MG.

O Tricolor de Aço anunciou a chegada do jogador de forma curiosa, pelo seu apelido, o Zangief, personagem do icônico jogo de videogames Street Fighter.

"ZÉNGIEF" É DO LEÃO! 🦁



O volante Zé Welison, que pertence ao Atlético-MG, é o novo reforço do Tricolor. Ele chega por empréstimo até o final da temporada.



Expectativa

O presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz, comentou a negociação com o volante, um sonho antigo do clube.

"É um volante que a gente traz com uma expectativa muito boa, um atleta de alto nível, experiente. […] Foi aprovado pela comissão técnica, vem preencher uma necessidade do elenco após a saída do Éderson e a gente está feliz com a vinda dele. É um atleta que a gente já observava há algum tempo, já namorava a possibilidade dele vir pra cá e agora deu certo", disse Paz, ao site oficial do Fortaleza.

Legenda: Volante vem emprestado pelo Atlético/MG Foto: Foto: Anderson Stevens/SCR

Disputa

José Welison da Silva, tem 26 anos e tem o Fortaleza como o seu terceiro clube da região em seu currículo. Destro, se junta a Matheus Jussa, Ronald, Felipe e Hércules para a posição de volante.

Sem poder disputar o Campeonato Cearense, Zé Welison agora forma parte do elenco que disputará, no mínimo, outras quatro competições durante atual temporada: Copa do Nordeste, Libertadores da América, Copa do Brasil e Brasileirão da Série A.