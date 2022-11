Santos x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Brasileiro de 2022 vai chegar ao fim neste domingo (13). O Fortaleza se despede da temporada contra o Santos na Vila Belmiro, ás 16h (horário de Brasília). O Tricolor do Pici vai com força total tentar a vitória diante do Peixe, já que precisa vencer para manter a possibilidade de conseguir vaga na Pré-Libertadores.

Com 52 pontos, o Leão inicia a 38ª rodada do Brasileirão na 10ª colocação na tabela e, além da necessidade da vitória, precisa torcer contra Atlético-MG, América-MG, Botafogo e Athletico-PR. O confronto direto entre o Fogão e o Furacão ajuda nas chances do Tricolor.

O Fortaleza entra em campo confiante depois de vencer o Bragantino por 6x0 na última rodada e se concretizar no topo do ranking dos nordestinos com melhores campanhas em um turno de Série A dos pontos corridos.

Onde assistir ao jogo

A partida será transmitida na TV fechada com exclusividade do Premiere, na Verdinha, em Tempo Real no Diário do Nordeste.

Momento | acompanhe o pré-jogo

O Fortaleza chega embalado para disputar o último jogo do ano vitorioso de 2022. Com chances de disputar a Pré-Libertadores, o Leão vai com força máxima para cima do Santos. A campanha do Tricolor no 2º turno dessa Série A já ultrapassou os feitos da equipe do ano passado, que terminou no G4 da competição.

Para a partida, Juan Pablo Vojvoda conta com a volta do meio campista Lucas Crispim entre os relacionados. O jogador estava fora há duas rodadas e retorna depois de tratar um edema na coxa. Por outro lado, Robson não viajou junto com a delegação e está fora do confronto, assim como Fabrício Baiano que segue tratamento no joelho.

Do outro lado, o Santos vem de derrota contra o Botafogo no Nilton Santos. A equipe é a 12ª colocada com 47 pontos e não tem mais chances de ingressar na Pré-Libertadores em uma temporada irregular do Peixe.

Prováveis escalações

Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Benevenuto, Brítez, Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Otero; Romarinho, Pedro Rocha e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Santos: João Paulo, Nathan, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho e Carabajal; Ângelo, Lucas Barbosa (Luan) e Marcos Leonardo. Técnico: Orlando Ribeiro.

Palpites

Ficha Técnica | Santos x Fortaleza

Local: Vila Belmiro

Horário: 16h

Transmissão: Premiere, Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste

