Vojvoda tem reunião positiva com Fortaleza, mas pede tempo para avaliar mercado e dar resposta

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda teve uma reunião positiva com a cúpula do Fortaleza e avalia a permanência para 2023. Após a vitória contra o Santos e a classificação à pré-Libertadores, o comandante conversou com a gestão e pediu o prazo de 7 a 10 dias para resposta em definitivo.

O cenário de negociação é difícil pela forte concorrência no mercado: muitos times surgem interessados e especulam o treinador, como Vasco, Corinthians e Atlético-MG. No cenário internacional, Vojvoda já recusou uma proposta de mais de R$ 1 milhão por mês do futebol árabe.

Assim, hoje, tudo está nas mãos do argentino - que entrou nos holofotes do Brasileirão nos últimos dois anos, com campanhas históricas, classificações inéditas e grandes recordes pelo Fortaleza. Focado exclusivamente na equipe cearense, Vojvoda agora abre o leque para ouvir todos os lados.

Vojvoda Técnico do Fortaleza “Minha cabeça estava focada nessa partida (contra o Santos). Agora falei com a diretoria, tivemos uma boa reunião e ficamos em dar uma semana, 10 dias para responder e tomar a melhor decisão para o clube" [...] Eu penso futebol muito ligado à paixão, e o Nordeste tem isso, eu agradeço, mas estou em um momento de tomar decisões com a cabeça fria, tranquila, e o coração também interfere, mas prefiro passar o tempo e tomar a decisão com a cabeça fria”.

No Leão, a promessa de mais investimento no elenco, em estrutura, estabilidade no cargo e um cenário desafiador pela frente, com o sonho da Libertadores, e as brigas pelo título na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. Na Série A e na Copa do Brasil, a missão de competitividade.

"Eu penso futebol muito ligado com paixão, e o Nordeste tem isso, eu agradeço, mas estou em um momento de tomar decisões com a cabeça fria, tranquila, e o coração também interfere nisso, mas eu prefiro passar o tempo e tomar essa decisão com a cabeça fria, tranquila", concluiu na última coletiva.

Um fato é certo: o salário não é o principal ponto e isso deixa o time leonino no páreo. Vojvoda tem um foco no projeto esportivo, de ter tempo para desenvolver as ideias, além de desafios em competições. A perspectiva de ambição e de cenário esportivo são os aspectos primordiais na carreira: quais as possibilidades de Vojvoda no próximo passo.

Assista a coletiva de Vojvoda no Fortaleza