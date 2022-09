Vojvoda já recusou proposta do exterior para ficar no Fortaleza; clube acredita em permanência

O argentino Juan Pablo Vojvoda superou 500 dias no comando do Fortaleza. Uma trajetória com títulos, campanhas históricas e um processo de imersão no clube e no futebol cearense. Está no rol dos mais vencedores, ainda tem missões pela frente, e já recusou diversas propostas do mercado.

O presidente tricolor Marcelo Paz, inclusive, revelou em coletiva nesta quinta-feira (22), que o treinador recusou a oferta do exterior e permaneceu na equipe. O vínculo atual é encerrado em 2022.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Temos interesse na permanência dele, um case de sucesso, mais de 500 dias, duas Série A, títulos, e ano que vem tem desafios interessantes, mas depende dele querer ficar, sem dúvida alguma terá procura, se já não tiver. Ele nunca trouxe, mas teve proposta do exterior para coisa muito grande, mas não quis, e a gente vai conversar. Não queria que fosse antes do campeonato, podemos adiantar antes, ele sabe que quero que ele fique e acho que em alguns dias, pode iniciar a conversa [...] Acredito na permanência, que possa ficar conosco para 2023”.

O Diário do Nordeste apurou que a oferta era do mundo árabe, com um salário milionário acima dos padrões do futebol brasileiro - muitas vezes maior que o atual. Apesar disso, Vojvoda seguiu no projeto do Fortaleza, focado e auxiliando no planejamento de 2023, com decisões sobre o elenco. Vale ressaltar que a gestão o manteve no cargo em momentos de pressão e sempre contribuiu com as necessidades da comissão técnica.

Foco no contrato

Em momentos anteriores dos últimos dois anos, foi sondado por Internacional, Flamengo e Atlético-MG. No cenário mais recente, esteve no radar do Vasco. Logo na chegada do Leão, quando havia acertado o contrato, também contato do Santos com uma oferta melhor financeiramente, mas se manteve no Pici.

A postura de Vojvoda diante do mercado serve de exemplo de compromisso. Na carreira recente como técnico, nunca encerrou um contrato antes do fim. Assim, se manteve junto ao clube cearense, apesar do assédio e das oportunidades em equipes com mais receita de investimento. E o Fortaleza sabe desse aspecto.

Sem qualquer renovação automática prevista, as partes estão alinhadas na estruturação da equipe e no nível do grupo de jogadores. A filosofia de trabalho da gestão envolve a continuidade, em passo que será definido por Vojvoda no futuro - o argentino dará uma resposta nos próximos meses.

