Marcelo Paz diz que Atlético-MG procurou o técnico Vojvoda: "houve sondagem"

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, afirmou que o técnico Juan Pablo Vojvoda foi sondado pelo Atlético-MG. O fato aconteceu quando o Galo ainda procurava por um técnico no mercado, antes de anunciar a contratação do argentino Antonio Mohamed Mohamed na quinta-feira (13). A declaração foi ao ar no programa Central do Mercado, do ge, nesta sexta-feira (14).

“Houve um contato. De forma respeitosa, profissional, mas houve sondagem. O Atlético-MG estava sem treinador e vai buscar o que acha que tem de bom no mercado. Entendo isso, com muito respeito pelo Rodrigo Caetano, pelo presidente Sérgio (Coelho).” afirmou Paz.

Legenda: Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, recepciona Vojvoda na chegada do técnico em maio de 2021 Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza

Principal responsável pela campanha que credenciou o Fortaleza para disputar a Copa Libertadores pela primeira vez, Vojvoda tem a confiança do dirigente, que afirmou "não ter medo" de perder o treinador para outras equipes. Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Eu fiquei tranquilo. No fio do bigode, ele firmou comigo, disse: "Não saio daqui". Na hora que deu a palavra para mim, mesmo sem assinar qualquer documento, tive certeza que não sairia. Ele optou pelo Fortaleza não foi pelo dinheiro. Foi pela cidade, clube, projeto, pelas pessoas. Seriedade, dar continuidade ao trabalho. Não foi por que recebeu a melhor proposta financeira. Quando o que firma é isso, não é uma proposta no meio do caminho que vai tirar."