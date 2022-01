Marcelo Paz explica decisão do Fortaleza de renovar com Lucas Lima: “vai fazer um grande ano”

O Fortaleza renovou empréstimo do meia Lucas Lima, junto ao Palmeiras, até fim de 2022. Em entrevista ao Diário do Nordeste, no YouTube, o presidente tricolor Marcelo Paz explicou a decisão da manutenção do atleta de 31 anos e revelou que atendeu um pedido do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

“É um jogador de extremo talento, tenho certeza que vai fazer um grande ano. O Vojvoda quis muito a permanência do Lucas Lima. Se o treinador quis, a gente confia, é porque o cara tem talento. A conduta dele no Fortaleza é corretíssima. Vibrando, participando. Se estava no banco, tranquilo. Se jogou, legal. Sem criar problema. Estava vibrando. Quis ficar, esperou”, afirmou o dirigente do Leão.

A chegada do jogador ao Pici ocorreu no segundo semestre de 2021, também cedido por empréstimo - as equipes dividem o pagamento do salário, com maior proporção ao Palmeiras. Em campo, Lucas Lima participou de 17 jogos e marcou um gol na campanha da Série A do Brasileiro.

Novo meia

Para a armação no meio-campo, o Fortaleza manteve Lucas Lima e também renovou com Matheus Vargas, em contrato até fim de 2023. Apesar das situações, o departamento de futebol não descarta a busca por mais uma nome para o setor no mercado.

“A gente pode trazer ainda mais um jogador de meio-campo. No futebol, hoje, o jogador não guarda mais a posição assim, ele cai pelo lado, faz o segundo atacante. Volante chega na área, meia pode descer para jogar de volante. É um modelo de jogo que tem que ter mais variações”, explicou Paz.

Para 2022, o Leão anunciou seis contratações: goleiro Fernando Miguel; zagueiros Wagner Leonardo e Ceballos; lateral-direito Landázuri; lateral-esquerdo Juninho Capixaba; e o atacante Sílvio Romero. Dentre as renovações, manteve o goleiro Boeck, o zagueiro Benevenuto e os volantes Jussa e Éderson - este cedido de novo pelo Corinthians.