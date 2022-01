Marcelo Paz esclarece situação de Felipe Alves no Fortaleza

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, participou da live do Diário do Nordeste na última quinta-feira (13), especial sobre a contratação do atacante argentino Sílvio Romero. Mas além de comentar sobre a chegada do goleador, Marcelo foi perguntado sobre outros atletas do Tricolor, como o goleiro Felipe Alves.

O mandatário tricolor revelou que Felipe Alves tem um desgaste interno no clube e que pode ser negociado caso alguma proposta apareça.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza "Ele está treinando no clube e tem dois anos de contrato. Houve um desgaste interno no clube, mas é um cara que respeito muito, um grande goleiro e com uma passagem muito bacana pelo Fortaleza. Vamos sempre respeitar o profissional, mas também as decisões da comissão técnica. Está treinando, pode ser que apareça alguma situação, se o clube achar que é o momento ou ele entender que é o momento. O Felipe Alves tem nosso respeito e vai seguindo no dia a dia".

Em separado

Na última quarta-feira (12), o goleiro Felipe Alves treinou em separado do grupo do Fortaleza. A tendência é o goleiro ser a terceira opção para o gol. O goleiro tem contrato com o Leão até 2023, mas perdeu espaço nesta temporada com a contratação de Fernando Miguel e a renovação de Marcelo Boeck.

Ele foi titular incontestável durante o comando de Rogério Ceni no Fortaleza, mas perdeu espaço com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, que terminou a temporada de 2021 com Marcelo Boeck como titular.