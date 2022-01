Treinando separado, Felipe Alves deve ser emprestado pelo Fortaleza

Nesta quarta-feira (12), o goleiro Felipe Alves treinou separado do elenco do Fortaleza. Foi o terceiro dia de trabalho da equipe desde a reapresentação na última segunda-feira (10). Com a chegada de Fernando Miguel, apresentado oficialmente hoje (12), e a renovação com Marcelo Boeck, o arqueiro deverá ser emprestado na temporada de 2022.

Felipe Alves foi titular incontestável durante o comando de Rogério Ceni no Fortaleza, mas perdeu espaço com a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda, que terminou a temporada de 2021 com Marcelo Boeck como titular.

CONTRATO

O contrato de Felipe Alves com o Fortaleza vai até 2023. O clube anunciou a extensão do vinculo no dia 13 de agosto de 2021, após fazer campanha venda de camisas em alusão ao novo período contratual do arqueiro.