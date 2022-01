Marcelo Paz diz que Fortaleza deverá fazer até mais quatro contratações: "do meio para o ataque"

O Fortaleza apresentou nesta quarta-feira (12) o primeiro dos reforços para 2022. O goleiro Fernando Miguel é um dos cinco novos contratados do clube para esta temporada. Na ocasião, o presidente Marcelo Paz falou sobre a atuação do Tricolor no mercado da bola e prometeu mais reforços.

"Vamos trazer ainda mais uns três a quatro nomes, e de qualidade. Podem ter certeza disso. Quem está ansioso, fique tranquilo. É mais do meio para o ataque. A gente já veio de trás para frente. Vamos ter calma para fazer as negociações corretas, trazer os nomes corretos, sem endividar o clube, sem novos passivos. Nosso camisa 10 vai ser o salário em dia, e isso eu não abro mão", garantiu o presidente.

Paz falou ainda sobre as contratações anunciadas até agora. Além de Fernando Miguel, o Tricolor acertou também com os zagueiros Wagner Leonardo e Brayan Ceballos, o lateral-direito Anthony Landázuri e o lateral-esquerdo Juninho Capixaba.

"Refizemos a linha de defesa, que no último ano tivemos dificuldades ali, e hoje temos dois jogadores por posição. Trouxemos jogadores jovens, que jogaram competições internacionais", disse Paz, citando ainda as compras do zagueiro Marcelo Benevenuto também do volante Matheus Jussa.

Manutenção do elenco

O dirigente leonino fez questão de ressaltar também a importância da manutenção de todo o time titular que se destacou em 2021.

"O time titular está todo aí. É difícil manter o elenco depois de um ano vitorioso. Isso mostra que a gente encara o futebol com mentalidade vencedora. o que deu resultado financeiro foram as competições. Isso nos deu fôlego necessário. Não necessariamente venda (de atletas). Pode ter, mas nosso objetivo é de priorizar o lado técnico".

Paz finalizou garantindo, também, que não pode montar um elenco apenas para a disputa da Libertadores, e sim da temporada inteira.

"Ah, tem que formar o time com perfil de Libertadores? Tem, claro, a gente vai jogar. Mas, a princípio, a Libertadores tem 6 jogos. Pode ser mais, mas o que tem garantido, a princípio, são seis. E o calendáro tem 60, 65 jogos, então não posso formar um elenco pensando só em Libertadores, mas sim no ano inteiro. O torcedor fique tranquilo que a gente vai formar um elenco ainda melhor", finalizou.