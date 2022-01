Apresentado no Fortaleza, Fernando Miguel diz: “motivo de orgulho”

Novo reforço do Leão, o goleiro Fernando Miguel foi apresentado na tarde desta quarta-feira (12), em Fortaleza. Em coletiva de imprensa realizada no Centro de Treinamento, no Pici, o atleta de 36 anos falou em motivação e anseia integração com estilo de jogo da equipe comandada por Vojvoda.

“Fazer essa integração e entender os processos, a ideia de jogo do treinador são fundamentais nesse momento. Espero fazer com a equipe uma grande temporada”, disse o jogador.

Na última temporada, o gaúcho de 36 anos defendeu o Atlético-GO. Foram 54 jogos como titular do Dragão. Atuou na Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Goiano e Série A do Brasileirão. Ele também passou por clubes como Vasco da Gama, Vitória e Juventude. Com passagem expressiva pelo time baiano, ele volta ao futebol nordestino para defender o Tricolor.

“Conheço muito da cultura, tenho uma filha nordestina. Vestir a camisa do Fortaleza hoje é motivo de orgulho. É um clube que vem se estruturando, acreditando na sua identidade, nos seus valores, na força da sua terra, e venho com essa energia também. Venho com essa expectativa de crescer, de surpreender, de mostrar ao mundo nosso potencial e fazer parte disso tudo é muito motivador pra mim”, avaliou Fernando.

Anunciado no fim de dezembro, ele se junta a Marcelo Boeck, Felipe Alves, Max Walef e Kennedy na posição.

FICHA TÉCNICA

Nome: Fernando Miguel Kaufmann

Data de nascimento: 02/02/85 (36 anos)

Posição: Goleiro

Altura: 1,91m

Naturalidade: Venâncio Aires-RS

Clubes: Grêmio-RS, Brasil de Pelotas-RS, Porto Alegre-RS, Novo Hamburgo-RS, Londrina-PR, Esportivo-RS, Lajeadense-RS, Juventude-RS, Vitória-BA, Vasco-RJ e Atlético-GO.

