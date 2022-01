Fortaleza perde para Resende nos pênaltis e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Fortaleza empatou com o Resende-RJ no tempo normal, mas perdeu nas penalidades por 4 a 3, nesta quarta-feira (12), no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (Suzanão), em Suzano, e está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. João Felipe, para os cariocas, e Sammuel, para os cearenses, marcaram os gols da partida.

A equipe leonina se despede da competição com três vitórias e uma derrota em quatro jogos. O Fortaleza avançou como líder do Grupo 16 da Copinha, com 100% de aproveitamento.

O Resende aguarda o vencedor de Corinthians x Ituano.

O jogo

Com bom volume de jogo, o Fortaleza foi superior ao Resende-RJ durante boa parte do confronto, mas não conseguiu transformar as oportunidades criadas em gol.

O volante Ryan desperdiçou a melhor chance da partida, após receber cruzamento na área. Sozinho, com o goleiro caído, arrematou para fora. O atacante Juan Martínez e o meia Sammuel também tentaram, mas pararam no goleiro Pedro.

A equipe adversária pouco ofereceu risco ao gol defendido por Hugo. Os cariocas até tentavam construir jogadas em velocidade e com lançamentos vindo do campo de defesa, mas eram neutralizados pelo forte sistema defensivo tricolor.

Na 2ª etapa, a busca tricolor pelo gol seguiu, assim como o bom desempenho da defesa do Resende. Aos 14 minutos, no primeiro arremate ao gol, João Felipe, de fora da área, acertou o ângulo do arqueiro leonino e abriu o marcador para os cariocas.

O Fortaleza tentou agir rápido. No lance seguinte, Erick recebeu passe na área, mas mandou para fora, desperdiçando mais uma chance em favor do Leão.

A equipe leonina seguiu pressionando pelo empate, tendo oportunidades com Miguel e Juan Martínez, mas sem sucesso. Na reta final da partida, o árbitro assinalou pênalti em favor do Fortaleza. Sammuel converteu a cobrança.

Antes do apito final, Geilson Almeida acertou a trave do Resende-RJ após cobrança de falta. Com o placar igualado, o confronto foi decidido nas penalidades.

Nas cobranças de pênalti, o goleiro Pedro defendeu três cobranças, garantindo o Resende-RJ na próxima fase da Copinha. Douglas Cunha, Sammuel e Julio Henrique, do Fortaleza, desperdiçaram.