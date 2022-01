Fortaleza considera elenco mais forte para Vojvoda e define perfil de novo atacante; veja detalhes

O elenco do Fortaleza iniciou os trabalhos para a temporada de 2022 nesta segunda-feira (10) com reapresentação do grupo no Centro de Excelência. Após uma campanha histórica sob o comando do argentino Juan Pablo Vojvoda, a gestão trabalhou para atender os pedidos da comissão e considera o plantel atual mais robusto e com características desejadas pelo técnico.

No planejamento interno, o clube ainda busca reforços, com foco no sistema ofensivo. Até o momento, o Leão realizou cinco contratações e quatro renovações. Todos os casos foram definidos com Vojvoda, tanto o nome do jogador mapeado quanto a função que será desempenhada.

Movimentações do Fortaleza no mercado para 2022

GOL: Fernando Miguel (Atlético-GO): contrato até o fim de 2022.

LAD: Landázuri (Independiente Del Valle-EQU): contrato até o fim de 2023.

LAE: Juninho Capixaba (Grêmio): emprestado até o fim de 2022.

ZAG: Wagner Leonardo (Santos): emprestado até março de 2023.

ZAG: Brayan Ceballos (Deportes Quindio-COL): contrato até o fim de 2024.

ZAG: Marcelo Benevenuto: renovou contrato até o fim de 2026.

VOL: Matheus Jussa: renovou contrato até o fim de 2024.

VOL: Éderson (Corinthians): renovou empréstimo até o fim de 2022.

MEI: Matheus Vargas: renovou contrato até o fim de 2023.

Legenda: O elenco do Fortaleza conversou com Vojvoda na reapresentação para 2022 Foto: Karim Georges / FEC

Assim, o saldo do mercado é avaliado como positivo e buscou solucionar carências encontradas em 2021. No âmbito defensivo, trouxe reposição para todo o setor, que teve dificuldades para substituir Titi, Tinga e Benevenuto. Na ala esquerda, buscou a peça ofensiva para o esquema 3-5-2.

No meio-campo, a equipe conseguiu a manutenção de atletas que foram importantes ao longo do ano e tinha permanência tida como difícil, como é o caso do volante Éderson, do Corinthians. O objetivo era renovar a idade do plantel, atender o esquema tático e dar força física ao grupo.

Vale ressaltar que o plantel ainda será acrescido de destaques das categorias de base. Com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo, o elenco Sub-20 está sendo avaliado internamente, mas já há jogadores confirmados no profissional, como o zagueiro Habraão e o ala Vitor Ricardo.

Perfil de atacante

Uma das prioridades do Fortaleza no mercado é a contratação de um atacante. O departamento de futebol traçou um novo perfil para ampliar o leque de alternativas e não busca propriamente o camisa 9, mas um atleta com característica de finalização que possa cumprir a função no 3-5-2.

Legenda: O atacante David foi um dos protagonistas do elenco do Fortaleza em 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

A diretriz leva em consideração o desempenho de 2021, quando os principais nomes do setor foram David e Robson, jogadores de movimentação e explosão, atributos que agradam ao técnico Vojvoda e podem ser encontrados em opções que também não são de centroavantes de origem.

Elenco do Fortaleza para 2022 (sem a base):