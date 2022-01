Fortaleza se reapresenta e inicia preparação para temporada 2022

O elenco do Fortaleza retornou ao trabalho na tarde desta segunda-feira (10), no CT do Pici, após 31 dias de descanso. Entre os 30 jogadores que se reapresentaram, o novos contratados para a temporada de 2022: Fernando Miguel (goleiro), Wagner Leonardo e Brayan Ceballos (zagueiros), Juninho Capixaba (lateral esquerdo) e Anthony Landazúri (lateral direito).

Neste início de preparação de temporada, os atletas realizaram avaliações médicas e físicas. Os integrantes da comissão técnica iniciaram os trabalhos ainda na parte da manhã. No turno da tarde, os jogadores realizaram atividades na academia e no campo.

Legenda: Yago Pikachu se reapresentou com o elenco nesta segunda-feira Foto: Divulgação/Fortaleza

Calendário

Na temporada em que disputará a Copa Libertadores pela primeira vez, o Leão terá calendário apertado e ainda vai disputar outras quatro competições (Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro).

O Fortaleza estreia na temporada no dia 30 de janeiro, às 18h, contra o Sousa/PB, pela Copa do Nordeste, no Castelão.