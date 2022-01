Fortaleza vence Suzano por 2 a 1 e encerra fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento

O Fortaleza venceu o União Suzano-SP por 2 a 1, nesta segunda-feira (10), no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (Suzanão), em Suzano (SP), e encerrou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento.

Na liderança do Grupo 16, o Leão enfrentará o 2° colocado do Grupo 15 (Resende-RJ, River-PI ou São José-RS). A 2ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior será disputado entre os dias 12 e 13 de janeiro.

O jogo

União Suzano e Fortaleza fizeram um confronto disputado no Suzanão. Para a partida, o técnico Júnior Câmara mandou o time reserva. O Tricolor do Pici sofreu mais do que nos outros jogos, devido ao ímpeto do adversário, mas conseguiu igualar em campo e até sair na frente.

Antes do gol leonino, Vitinho tinha tido boa oportunidade abrir o marcador para o União Suzano, mas bateu à direita do goleiro Arthur. Vinicius, de falta, foi parado pelo arqueiro leonino, em grande defesa. Aos 18 minutos, após bom cruzamento de Júlio Henrique, Wendel, de vôleio, marcou para o Leão.

A pressão da equipe mandante persistiu, já que necessitava da vitória para avançar de fase na Copinha. Aos 23 minutos, em nova cobrança de falta, Vinicius acertou o travessão de Arthur. No lance seguinte, após cobrança de escanteio, Murilo empatou a partida para o União Suzano.

Na etapa final, com o duelo equilibrado, levou a melhor quem conseguiu aproveitar as oportunidades. Aos 22 minutos, Júlio Henrique aproveitou a bobeada da defesa do União Suzano, tocou para Wendel, que tabelou com Douglas Cunha e encontrou o lateral-direito na entrada da área, para acertar o ângulo do goleiro Mayson.

A equipe paulista pressionou o Fortaleza nos minutos finais, com finalizações de Dieguinho e Matheus Anjo, mas pararam no goleiro Arthur.

Campanha do Fortaleza na Copinha 2022

Fortaleza 6 x 0 Concórdia-SC (1ª rodada do Grupo 16)

Ituano 0 x 2 Fortaleza (2ª rodada do Grupo 16)

União Suzano 1 x 2 Fortaleza (3ª rodada do Grupo 16)