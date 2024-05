Qual a maior torcida de futebol entre as mulheres cearenses? Veja pesquisa

O Flamengo é o líder na preferência do público feminino cearense. Em seguida, Ceará e Fortaleza fecham o pódio em Clássico-Rei equilibrado na torcida das mulheres. Os dados são da Pesquisa de Opinião Pública - Maiores Torcidas do estado do Ceará, realizada pelo Instituto Opnus, entre os dias 11 e 18 de abril de 2024, a pedido do Sistema Verdes Mares, e divulgada nesta sexta-feira (3).

Ao todo, 1.700 pessoas acima de 16 anos foram entrevistadas. A maioria (52%) de mulheres. A pesquisa ocorreu em regiões diferentes: na capital cearense, na região metropolitana e em cidades do interior. Além disso, também foram colhidos dados sobre grau de escolaridade, renda familiar, religião e ocupação profissional para traçar o perfil dos entrevistados e das entrevistadas.

Qual a maior torcida de futebol entre as mulheres?

O Rubro-Negro carioca lidera a torcida das cearenses com 19%. Em seguida, aparece o Alvinegro de Porangabuçu (16%) e depois o Leão do Pici (15%). Corinthians (8%), Palmeiras (2%) e São Paulo (3%) completam a lista dos clubes que pontuaram. Ferroviário e Vasco ficaram em 0%.

Na preferência pela Seleção Brasileira, as mulheres superam o público masculino. Enquanto 1% dos entrevistados citou torcer pela Canarinho, elas foram 2%. No entanto, 33% das mulheres revelou não torcer para nenhum time. Mais que o dobro do número de homens que deram a mesma resposta (16%).

O recorte da pesquisa com mulheres reflete as preferências dos números gerais do levantamento, que também traz Flamengo (20%), Ceará (17%) e Fortaleza (15%) entre os três primeiros.

RANKING DA TORCIDA FEMININA NO ESTADO DO CEARÁ