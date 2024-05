Júlio Manso detalha logística do Fortaleza para jogar na altitude | FortalezaCast

O Fortaleza está prestes a fazer seu primeiro jogo na altitude boliviana. A equipe enfrenta o Nacional de Potosí no próximo dia 8 de maio, pela Copa Sul-Americana. O Supervisor de Futebol do Tricolor, Júlio Manso, é convidado do FortalezaCast desta semana e detalha todo o processo de preparação e logística para este confronto. O papo mediado por Marta Negreiros e Daniel Farias ainda traz outros detalhes de bastidores dentro do Pici.

A partida entre Nacional Potosí e Fortaleza será disputada em uma altitude de 4.090 metros acima do nível do mar. Por conta das dificuldades inerentes a jogos na altitude, o clube seguirá com uma delegação mais curta do que o normal, para dar mais atenção aos atletas.

VEJA A LOGÍSTICA COMPLETA DO FORTALEZA

Sexta-feira (3) : Fortaleza para São Paulo (avião comercial)

: Fortaleza para São Paulo (avião comercial) Sábado (4) : enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão

: enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão Domingo (5) e segunda (6) : fica na capital paulista

: fica na capital paulista Terça-feira (7) : São Paulo para Sucre (avião fretado)

: São Paulo para Sucre (avião fretado) Quarta-feira (8): Sucre para Potosí (em vans e carros 4X4); jogo contra o Nacional; Potosí para Sucre (em vans e carros 4X4); Sucre para Fortaleza (avião fretado)

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO